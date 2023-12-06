التحكم المروري: طريقا عيناتا-الارز وكفرذبيان-حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن ان "الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي طريق عيناتا، الارز، كفرذبيان، حدث بعلبك".

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