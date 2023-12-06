جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 ضباط وجنديين والمقاومة تدمر آليات وتقصف تل أبيب وعسقلان

المنامة - ياسر ابراهيم - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بمقتل ضابطين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية بشمالي قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه اليوم إلى 7، فيما أعلنت فصائل المقاومة تدمير آليات وقصف تل أبيب.



وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن الرائد (احتياط) متان دماري (31 عاما)، من ديمونا (جنوب)، قائد فصيلة في سرية النيران 215، والرقيب إيلي إلياهو كوهين (23 عام)، من بيت نحميا (وسط)، مقاتل في الكتيبة 7008، قتلا في معارك بشمال قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال اعترف في وقت سابق اليوم، بمقتل 3 ضباط وجنديين، أحدهم نائب قائد سرية، وكذا إصابة ضابط و3 جنود آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال غزة.



وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الثلاثاء إلى 7، فيما زاد إجمالي قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 408، بينهم 282 خلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في ذلك اليوم على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوبي إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أمس بمقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.



ولا ينشر الجيش الإسرائيلي حصيلة إجمالية لعدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت أنها بلغت 83 جنديا وضابطا.​​​​​​​



من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" محلية الصنع، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وأصابوهم إصابات محققة.



كما قالت إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود للاحتلال من المسافة صفر بمحور شرق خان يونس، كما استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها إصابة مباشرة.



كما أعلنت كتائب القسام استهداف 3 جرافات عسكرية، ودبابة وناقلة جند إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".



وأضافت القسام، في بيان، أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خان يونس.



فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" شرق خان يونس. وسمعت أصوات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.



وكانت القسام قد أعلنت أمس أنها دمرت 28 آلية إسرائيلية بمختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما قالت إنها قتلت عددا من جنود الاحتلال من المسافة صفر شمال القطاع.



أما سرايا القدس فقالت إنها استهدفت عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم، واشتبكت من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء تل أبيب، مؤكدة أن شهودا يتحدثون عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة.



كما أصيب 5 إسرائيليين ولحقت أضرار بمبنى سكني جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أطلق من قطاع غزة، سبقه دوي صفارات الإنذار بالمدينة.



من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إصابة مباشرة لحقت بمبنى في عسقلان نتيجة صاروخ أطلق من قطاع غزة.



وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن مستوطنتي نتيفوت وسديروت.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت 7 صواريخ أطلقت على منطقة بئر السبع في صحراء النقب.وكانت صفارات الإنذار دوّت أيضا في العديد من البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة. ​​​​​​



وفي السياق ذاته، قالت كتائب القسام إنها قصفت غرف قيادة العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.



المصدر: الأناضول + الجزيرة