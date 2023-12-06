حركة المرور كثيفة في محلة جونية نتيجة تجمع المياه على الاوتوستراد

افادت غرقة التحكم المروري عن "تجمع للمياه على اوتوستراد جونية"، مشيرة الى ان "حركة المرور كثيفة في المحلة تم التواصل مع المعنيين للمعالجة".

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