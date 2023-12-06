في صحف اليوم: مدير المخابرات الفرنسية في بيروت وتأكيد ضرورة تحييد لبنان عن الأحداث في غزة

كتبت صحيفة "الاخبار"، ان موفدين غربيين تولوا حمل الرسائل الإسرائيلية إلى لبنان مع اقتراحات بإنشاء منطقة عازلة لإبعاد حزب الله، وتحديداً قوة النخبة فيه (قوة الرضوان) من منطقة جنوب الليطاني. وتولّت باريس الترويج لهذه الصيغة، نيابة عن الغرب وإسرائيل، عبر موفدَيها، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه الذي وصل إلى بيروت قبلَ يومين في زيارة لم يُعلن عنها، والتقى خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

واكدت مصادر مطّلعة للصحيفة أن "إيمييه وصل إلى بيروت قادماً من تل أبيب، وأنه، كلودريان، ركّز في لقاءاته على وضع الجبهة الجنوبية وضرورة عدم التصعيد وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة"، مكرّراً "التهويل الفرنسي من مخاطر التصعيد على لبنان ومن ردة الفعل الإسرائيلية". وتزامنت زيارة إيمييه مع تسريبات في الإعلام الاسرائيلي عن وصول "وفد فرنسي يضمّ دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الفرنسي إلى إسرائيل الأسبوع الجاري"، وأن "باريس تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان".

في سياق متصل، اوضحت مصادر دبلوماسية لـ"الأخبار" إن "أي تعديل للقرار 1701 يتطلّب سياقاً للوصول إليه"، إما "على الساخن عبر تصعيد يفرض مثل هذا التعديل"، من دون استبعاد أن يكون ذلك من ضمن الحرب النفسية التي تشنّها إسرائيل، وإما "على البارد عبر اقتراحات دبلوماسية قد تصل إلى حدّ طرح الانسحاب من مناطق لبنانية محتلة وحل مسألة النقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان"، مذكّرة بالزيارة المفاجئة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتين لبيروت الشهر الماضي.