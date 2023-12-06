كلاّس استنكر الاعتداء الإسرائيلي على الجيش: كل جندي بطل هو شاب لبناني يعتز به الوطن

استنكر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الاعتداء الإسرائيلي على الجيش، معتبرا ان ارتفاع العريف عبدالكريم المقداد شهيداً على تراب الوطن هو ادانة للعدو صارخة الإسرائيلي الذي يمعن إجراما بإستهداف لبنان، قصفاً وقنصاً وإغتيالا وتدميرا وإحراق أرزاق و تهجير اهالي. واني اتقدم من عائلة الشهيد وقيادة الجيش بخالص العزاء راجيا ان يكون دمه فداءً عن كل لبنان.فكل جندي بطل هو بمثابة إبنٍ وأخٍ وقريب، هو شاب لبناني يعتز به الوطن".

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