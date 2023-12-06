تساقط الأمطار يحجز المواطنين في سياراتهم على الطرقات العامة في أكثر من منطقة

مرة جديدة، يتسبب تساقط الأمطار في لبنان، كما في كل عاصفة، في إحتجاز المواطنين في سياراتهم على الأوتسترادات العامة، في حين لا تزال الجهات المعنية تتقاذف المسؤولية عن هذا الواقع المرير.
ومنذ مساء الأمس، مع بدء العاصفة الحالية، شهدت العديد من الطرق زحمات سير خانقة، نتيجة تجمع المياه على الطرقات، لا سيما في خلدة والزلقا والضبية.
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