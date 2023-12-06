شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درج على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترًا من بلدية هيناتوان الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

1600 هزة ارتدادية

وفي الأيام الماضية، ضربت أكثر من 1600 هزة ارتدادية مقاطعة بجنوب الفلبين، في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمئات المنازل والمباني.

وكان من بين الهزات الارتدادية زلزال شدته 6.8 درجة، وقع الساعة 49:3 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1949 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، في بلدة كاجويت في مقاطعة سوريجاو ديل سور، على بعد نحو 100 كيلومتر من بلدة هيناتوان، مركز الزلزال الذي وقع يوم السبت.

وذكر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، أنه سجل 1692 هزة ارتدادية منذ الثاني من ديسمبر.

وقال مدير المعهد تيريسيتو باكولكول في مقابلة تليفزيونية، إن الناس يجب أن يتوقعوا المزيد من الهزات الارتدادية في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الهزات ستصبح أضعف وأقل تواترًا.