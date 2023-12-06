شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان مارابي إلى 23 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى ثوران جبل مارابي البركاني في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي إلى 23 شخصًا، جميعهم من المتنزهين، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء، إذ غطى الرماد والدخان أجزاء من المنطقة.

وكان المتنزهون من بين 75 شخصًا سُجلوا لتسلق جبل مارابي، عندما ثار البركان فجأة بعد ظهر يوم الأحد، وقذف الغاز الساخن والصخور في الهواء.

وقال مسؤولون يوم الثلاثاء، إن الأمطار والطرق الزلقة أعاقت جهود العثور على ضحايا ثوران جبل مارابي وإجلائهم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

أكثر البراكين نشاطًا

ويُعد مارابي أحد أكثر البراكين نشاطًا في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي.

ويعود آخر ثوران لبركان مارابي إلى عام 2018، حينما قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

والبركان جزء من "حزام النار في المحيط الهادي"، وهو حزام من النشاط الزلزالي يحيط بالمحيط.

ويوجد أكثر من 120 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، ما يجعلها عرضة للكوارث البركانية.