أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنّ "مجاهدينا استهدفوا قوّة صهيونية خاصّة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خانيونس". وفي بلاغ آخر، أكّدت "قصف تجمعات العدو بمحيط منطقة الشيخ ناصر شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون". من جانبها، أفاد كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "قصف موقع كيسوفيم في غلاف غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" أعلنت قصف تجمعات لقوات إسرائيلية شرق خانيونس و"القسام" استهدفت موقع كيسوفيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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