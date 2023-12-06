هاشم: ما تعرضت له مواقع الجيش اللبناني بالأمس لم يكن جديدا لاننا امام عدو لا يميز في عدوانه

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، الى ان "مرة جديدة تمتزج على ارض الجنوب وفي العديسة الدماء الوطنية، منذ مواجهة شجرة عديسة حتى اليوم مازالت القضية واحدة واليوم يسقط شهيدا للجيش اللبناني وجرحى لتؤكد الدماء الذي امتزجت بدماء اللبنانيين المدنيين والمقاومين، ان الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تكتب كما كل مواجهة مع العدو الصهيوني بالدماء وانها لا تحتاج الى الاجتهادات والتقديرات".

ولفت الى ان "ما تعرضت له مواقع الجيش اللبناني بالأمس لم يكن جديدا لاننا امام عدو لا يميز في عدوانه بين عسكري ومدني وهو الذي لم يوفر الحجر والشجر، ولكن هذا الاستهداف يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لمًا يبيته هذا العدو لوطننا، وهو الساع منذ الايام الاولى لحربه الى توسعة دائرة اعتداءاته لتحقيق اطماعه وغاياته، ولنستطيع مواجهة العدو ووضع حدا لنواياه لا بد من الانتباه الى الوحدة الداخلية وتحصينها، لنكون قادرين على حماية وطننا في ظل ما يجري من تطورات في المنطقة قد تفتح النقاش حول الملفات الكثيرة ولبنان ليس بعيدا عنها".