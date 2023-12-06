زار وفد من وحدة الإستجابة لحالات الطوارئ في "كاريتاس لبنان" القصر البلدي في بيروت، والتقى رئيس المجلس البلدي عبدالله درويش، مهنئا بمنصبه الجديد. وعرض الوفد مع درويش النشاطات التي تقوم بها وحدة الطوارئ وجهاز الشبيبة على صعيد لبنان وكيفية التعاون والتنسيق مع البلدية وفوج الإطفاء، واضعين كل الإمكانيات من أجل مصلحة الوطن. كما نقل الوفد إلى درويش تحيات وتهنئة رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود.

كانت هذه تفاصيل خبر وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ في "كاريتاس" زارت رئيس بلدية بيروت واضعة إمكانياتها لمصلحة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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