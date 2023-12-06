اجتماع للأحزاب في مكتب "التيار الوطني الحر" في الكورة بحث في شؤون المنطقة

عقدت الأحزاب والقوى الوطنيّة في الكورة اجتماعها الدوري في مكتب "التيار الوطني الحر" في كفرحزير، في حضور ممثلين عن "حزب الله"، و"الحزب السوري القومي الإجتماعي"، وتيار "المرده"، وحركة "أمل"، وعن "التيار الوطني الحر".

وتداول المجتمعون شؤونا عدة كانوا قرروا متابعتها منذ بدء مرحلة تزفيت الطرق المقررة من وزارة الأشغال العامة، إلى موضوع الكهرباء والسرقات التي تطال الشبكة وأدانوها وطالبوا البلديات بتفعيل الحراسة الليلية لمواجهة هذه الآفة، إلى أزمة النازحين وسبل معالجتها بما يضمن استقرار المنطقة ويضمن كرامة اللاجئين في حدٍ سواء.

وفي الختام ندد المجتمعون "بالوحشية الصهيونية التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها" .