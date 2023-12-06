وفاة شخصين جراء حريق شب فجرا داخل احدى الشقق السكنية في مستيتا

شبّ حريق في جبيل فجر الأربعاء في إحدى الشقق السكنيّة في بلدة مستيتا حي السنديانة، ما أدّى إلى وفاة امرأة في العقد الخامس من العمر ومُقعدة، ورجل في العقد السابع.

وعملت عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق ونقل الجثتين الى مستسفى البوار الحكومي، وتم تعيين خبير في الحرائق للكشف على الشقة وتحديد سبب الحريق.