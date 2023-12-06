شبّ حريق في جبيل فجر الأربعاء في إحدى الشقق السكنيّة في بلدة مستيتا حي السنديانة، ما أدّى إلى وفاة امرأة في العقد الخامس من العمر ومُقعدة، ورجل في العقد السابع.
وعملت عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق ونقل الجثتين الى مستسفى البوار الحكومي، وتم تعيين خبير في الحرائق للكشف على الشقة وتحديد سبب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين جراء حريق شب فجرا داخل احدى الشقق السكنية في مستيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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