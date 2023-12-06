"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان منذ منتصف الليل الفائت مع استمرار توقف الهدنة الانسانية لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري واطراف حلتا السلامية الهبارية كفرشوبا راشيا الفخار في منطقة حاصبيا، بما فيه مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومرتفعات جبل الشيخ امتدادا حتى محور البقاع الغربي واقليم التفاح".
واشار الى ان "هذا الهدوء يخرقه بشكل شبه متواصل بالرغم من رداءة الاحوال الجوية طلعات استكشافية للطيران المروحي الاسرائلي التجسسي نوع "ام كا" خاصة فوق قرى وبلدات منطقة حاصبيا سيما تلك المتاخمة للمزارع شبعا".
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