ابو كسم: زيارة الراعي الى الجنوب انسانية تضامنية

أوضح مدير المركز الكاثوليكي للإعلام عبدو أبو كسم عبر صوت لبنان، أن "زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الجنوب غدًا تقرّرت بدورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك التي انعقدت منذ حوالي ثلاثة أسابيع، بعد ان قرر الآباء والبطاركة والأساقفة المجتمعون تشكيل وفد لزيارة الجنوب والتضامن مع أهله".
واشار في حديث لـ"صوت لبنان"، إلى ان "مجلس البطاركة والأمين العام للمجلس الأب كلود ندره سيرافقون البطريرك في هذه الزيارة الإنسانية التضامنية، وان الزيارة لن تشمل القرى الحدودية انما ستقتصر على مدينة صور للقاء كل الفعاليات الروحية في المنطقة، بلقائين في مطرانية الموارنة ومطرانية الروم الكاثوليك"، مؤكدًا ان "قلق بكركي ليس على مصير المسيحيين المتواجدين في قرى الشريط الحدودي انما على كل اللبنانيين وعلى الجنوب برمته وعلى كل لبنان".
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