العثور على جثة على طريق منجز القديمة

عُثر على جثة سوريّ، على طريق منجز القديمة عند مفترق العامرية ودنكة العكارية. وقد حضرت القوى الأمنية الى المكان، في انتظار الادلة الجنائية للكشف على الجثة.

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