البيسري: همّنا اعداة تكوين السلطة وخلع الفساد من المؤسسات

أشار المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، إلى أنّ "مكافحة الفساد هي هدف أساسي لنا، وكل همنا اعداة تكوين السلطة وخلع الفساد من المؤسسات، لأنّه لا يُمكننا أن نُكمل بهذه الطريقة التي نعيشها".

وخلال مشاركته في إطلاق معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت "الدبلوم الجامعي في الصحافة الاستقصائية والدبلوم الجامعي في كتابة السيناريو باللغة العربية (مستوى 2)"، لفت البيسري إلى أنّ "الحقيقة تكون لصالح البريء وصاحب الحق، ونحن عملنا بالتوازي معكم أيّ مع الصحافة الاستقصائية من اجل الوصول الى الحقيقة، وإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي التزم بها لبنان عام 2008 ومطلوب من السلطة التنفيذية الإلتزام بها وقد نتج عنها قوانين كثيرة منها حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد والتصريح عن الذمة المالية".

وذكر البيسري أنّ "الصحافة هي السلطة الرابعة تقوم بعملها بشكل مستقل مستفيدة من هذه القوانين لتطوير عملها من اجل الوصول الى الحقيقة، الحقيقة من اجل محاسبة الفاسدين الذين يلعبون بالمال العام واموال الناس، ومثلما الامن لديه سرية مطلقة كذلك الصحافة الاستقصائية لديها الحرية وتستطيع النشر، بينما الامن لا يكشف مطلقا والحفاظ على السرية من اجل المصلحة العامة لا نكشف عن اي تحقيقات او اي افادات الا باذن القضاء، وعملنا يهدف الى الوصول الى العدالة وعدم الافلات من العقاب، فتحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب هما الطريق الاهم للوصول الى العدالة. علينا مكافحة الفساد الذي يدمر مؤسسات الدولة، ومراقبة الناس لنلاحق الفاسد وليس الآدمي".

واعتبر أنّ "اللعب بكرامات الناس وسمعتها ليس مسألة سهلة، والاعلام مهم جدا بتأثيره على الرأي العام. والحكم يكون في النهاية للقضاء وليس للصحافة ولا للأمن، بالنسبة لكم اخبار القضاء وبالنسبة لنا التعاون مع القضاء من اجل حماية الناس وليس ظلمها"، مشيرا الى ان " العدالة يجب ان تأخذ مجراها، حيث ان هناك درجات للتقاضي، وفي مرات كثيرة تختلف الاحكام بين بدائي ونهائي، لذلك علينا ألا نطلق الاحكام بل القيام بعمل منتظم وصادق حتى نساعد القضاء والعدالة من اجل الاستقرار في المجتمع".

بدوره، أشار رئيس الجامعة اليسوعيّة الاب البروفسور سليم دكاش إلى أنّ "الصحافة هي مهنة نبيلة وضرورية لحسن سير العمل، لأن الصحافة الاستقصائية كاختصاص اساسي لصحافة اليوم، حيث انها أبعد من الخبر وصانعة الخبر والذين يعملون في هذا المجال نتوجه بالشكر لهم لأنهم حراس الديموقراطية، واصوات من لا صوت لهم والمدافعون عن الحق".

وقال: "أنتم الذين تعملون والذين سوف يعملون، بعد أن تتخرجون من هذا البرنامج لإحداث التغيير وتسليط الضوء على الظلم وعلى الفساد والهام الاخرين لاتخاذ الاجراءات اللازمة، هي مسؤولية كبيرة لكني مقتنع بأن جميع العاملين في هذا المجال مستعدون لمواجهة التحدي".