أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن يضغط على إسرائيل منذ بداية الحرب لوضع خطة لما سيحدث في غزة بعد نهاية الصراع.
ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه خلال المحادثات، التي جرت هذا الأسبوع، مع فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، كان المسؤولون الإسرائيليون "مستعدين للحديث عن المستقبل" في غزة.
وأشاروا إلى أن أن الولايات المتحدة "تريد تجنب حدوث فراغ في الحكم والأمن في غزة بعد نهاية الحرب، الأمر الذي قد يسمح لحماس بالنهوض مرة أخرى".
واعترف المسؤولون بأنه "ما تزال هناك اختلافات بين الطريقة التي ترى بها أميركا غزة بعد الحرب وكيف تنظر إليها إسرائيل"، مبرزين أن الخلاف الأبرز يتعلق بالدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: الإسرائيليون باتوا مستعدين للحديث عن المستقبل في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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