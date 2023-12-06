أكّد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ "أكثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع لا يسمح الاحتلال لنا بدفنها"، مشيرًا إلى أنّ "مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود والاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك داخله"، مشددًا على أنّ "الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان". ولفت إلى أنّ "شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية"، موضحًا أنّ "الوقود نفد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني ولا أحد يستطيع الوصول إلى الجرحى".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على كل من يتحرك داخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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