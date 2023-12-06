أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الجيش بحاجة لشهر من العمليات البرية في قطاع غزة، قبل إتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة مع حركة "حماس" يتم بموجبها إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين".
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر رسمي قوله: "مدة الشهر من المناورة البرية هي الفترة الزمنية اللازمة لتوليد الضغط العسكري الذي سيدفع حماس إلى استئناف المفاوضات في ظروف أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: نحتاج لشهر من العمليات البرية في غزة قبل إتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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