لأول مرة منذ 2019.. بوتين يزور السعودية والإمارات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زيارة تشمل الإمارات والسعودية، في زيارة هي الأولى للمنطقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، متحديا بذلك جهود الولايات المتحدة وأوروبا لعزله بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين "يعتزم مناقشة سوق النفط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال زيارته."

من جانبه، علق مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، على زيارة بوتين قائلا: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآمل في أن تكون هذه الزيارة جيدة جداً"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أوشاكوف أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف "أوبك+" الذي انضمت إليه روسيا.

يشار إلى أن آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات كانت في عام 2019، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.