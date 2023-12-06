انت الان تتابع خبر السوداني: مهمة الإصلاح الاقتصادي لها أبعاد كثيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستتضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، السياسات الضريبية، والتشريعات، والحوكمة والأتمتة، والإدارة والتحاسب الضريبي.

وقال السوداني خلال المؤتمر، "خلال عام من عمر الحكومة حددنا إحدى أولويات الحكومة وهي الإصلاح الاقتصادي"، مبينا أن "مهمة الإصلاح الاقتصادي لها أبعاد كثيرة".



وأضاف، "بكل لقاءاتنا مع المستثمرين كان هدفه الإصلاح الضريبي"، مشيرا الى أن "الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة إلى المستثمرين الأجانب والشركات".

ولفت السوداني الى، أن "الحكومة جادة في ترميم بيئة ممارسة الأعمال"، مضيفا أن "مشكلتنا تتعلق بالواقع الضريبي".

وتابع، "قطعنا شوطاً مهماً في الإصلاح المصرفي وإدارة الأراضي والزراعة والمدن السكنية"، متأملاً من مجلس النواب "وضع التشريعات المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي ضمن الأولوية".

ويهدف المؤتمر الى تعديل التشريعات الضريبية غير الصديقة لبيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية ومهارات العاملين فيها لرفع مستوى الأداء الضريبي، وإصلاح الخلل في بيئة العمل الضريبي وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الضريبي عن المكلفين، وتسهيل الإجراءات الضريبية واعتماد الحوكمة الضريبية، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والجمركية في العراق في ظل اقتصاد السوق، وتعزيز موقع العراق في التصنيفات الدولية في مجال العمل الضريبي، وإشاعة الثقافة الضريبية لدى المكلفين بدفع الضرائب من خلال عكس إيرادات الضرائب بتقديم خدمات جيدة وخلق استثمارات تسهم في توفير فرص عمل مُدرّة للدخل المستدام.

وستناقش خلاله 12 ورقة فائزة متخصصة في عدة محاور من بين 40 ورقة تم تقديمها من جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.