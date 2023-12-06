انت الان تتابع خبر أرادوا قتله بـ"أفعى".. من هو "أحمد سعدات" الأمين العام للجبهة الشعبية بفلسطين؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من بين هؤلاء الشخصيات نجد أحمد سعدات، وهو سياسي فلسطيني تقلّد منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سنة 2001، فيما قام الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء القبض عليه سنة 2006 مع مجموعة من أصدقائه، فيما حُكم عليه بالسجن 30 عاماً في المحاكم الإسرائيلية سنة 2008.

وُلد أحمد سعدات في 23 فبراير 1953، في مدينة البيرة، وسط أسرة نزحت من قريتها الأصلية دير طريف بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين في عام 1948.

ترعرع أحمد سعدات في ظل الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين ودرس في مدارس الأونروا والهاشمية الثانوية، حيث أتقن الرياضيات في معهد المعلمين برام الله، ليتخرج بعدها في عام 1975.

انضم سعدات إلى الجبهة الشعبية في عام 1969، حيث برع في العمل الطلابي قبل أن يسطع نجمه في صفوف الجبهة. تم انتخابه عضواً في اللجنة المركزية العامة في المؤتمر الرابع للجبهة عام 1981، وكان يشغل في الوقت نفسه عضوية في لجنة فرع الضفة.

انتُخب سعدات بعدها عضواً في اللجنة المركزية العامة، في الوقت نفسه الذي كان عضواً في لجنة فرع الضفة. ومنذ العام 1994، أصبح مسؤولاً عن فرع الضفة. وفي المؤتمرين الخامس والسادس للجبهة، اللذين عُقدا سنة 1993 ثم سنة 2000 على التوالي، أُعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي.

انتُخب أحمد سعدات أميناً عاماً لجبهة التحرير الفلسطينية بعد اغتيال أبو علي مصطفى، إذ اجتمعت اللجنة المركزيَّة للجبهة الشعبيَّة في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2001. ويعتبر سعدات ثالث أمين عام للجبهة، خلفاً لمؤسسه جورج حبش، والقائد المغتال أبو علي مصطفى.

سعدات والاعتقالات المتكررة

تم اعتقال سعدات مراراً وتكراراً من قبل قوات الاحتلال بسبب نشاطه في المقاومة. كان اعتقاله الأول سنة 1969، حيث قضى 3 أشهر في السجن. ثم أُعيد اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي سنة 1970، إذ قضى في السجن 28 شهراً.

أُعيد اعتقاله سنة 1973، إذ قضى 10 أشهر في السجن. ثم اعتُقل بعدها سنة 1975 لمدة 45 يوماً. تم اعتقاله في عام 1976 لمدة 4 سنوات. وفي عام 1985، تم اعتقاله لمدة سنتين ونصف. بعد الانتفاضة الأولى، تم اعتقاله إدارياً لمدة 9 أشهر في عام 1989.

بدأت مطاردة سعدات من قِبل قوات الاحتلال في عام 1989 بعد خروجه من السجن، واستمرت حتى عام 1992، حيث تم اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، على الرغم من منعه من الزيارات من قِبل إدارة السجون في الفترة بين عامي 1989 و1992.

وبعد خروجه من السجن، استأنف الاحتلال الإسرائيلي مطاردته، مما دفعه لمغادرة مدينة رام الله، التي كانت لا تزال تحت سيطرة إسرائيل، والانتقال إلى العيش في مدينة أريحا، وهي إحدى أوائل المدن الفلسطينية التي تم تسليمها للسلطة في ذلك الوقت.