انت الان تتابع خبر رصاصة "الرقم القياسي" .. قصة القناص الذي قتل ضابطا روسيا على بعد نحو 4 كيلومترات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القناص الذي لم يتم الكشف عن هويته سابقًا لصحيفة وول ستريت جورنال في أول مقابلة إعلامية له: "كنت أعتقد أن الروس سيعرفون الآن أن هذا هو ما يستطيع الأوكرانيون فعله، دعوهم يجلسون في المنزل ويخافون".



لاحظ القناص و"مراقبه" في البداية جنودًا روسًا يقطعون الأخشاب، لكنهم اعتبروهم من ذوي الرتب المتدنية بحيث لا يمكنهم إطلاق النار، وبعد لحظات لاحظ وجود مجموعة من الجنود الآخرين وكان أحدهم ضابطًا يصدر الأوامر.

وانتظر كوفالسكي لساعات في درجات حرارة متجمدة قبل أن يطلق النار على الهدف على بعد حوالي 3.8 كيلومتر.

قال له مراقبه: "يمكنك ذلك".

وبعد أن أعطاه الزميل الضوء الأخضر، قام القناص بقياس المسافة والبرمجيات المتخصصة وبيانات الأرصاد الجوية لحساب تأثيرات الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة وحتى انحناء الأرض.

وبعد إجراء اختبار، اكتشفوا أنهم أخطأوا في فهم سرعة الرياح. أعاد القناص ضبط نفسه وأعاد تحميله وأطلق رصاصته قطرها 6.2 بوصة بسرعة 960 ميلاً في الساعة.

وأوضح كوفالسكي للمنفذ: "عليك إطلاق النار على الفور لأن الرياح تتغير باستمرار".

وأظهرت اللقطات التي انتشرت في وقت سابق أحد الجنود الروس وهو يسقط على الأرض بعد أن أطلق القناص الأوكراني النار من مسافة بعيدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن القناص كان يحزم بندقيته بالفعل قبل أن يتم التأكد من إصابته هدفه.

ويقول كوفالسكي إن اللقطة سجلت رقماً قياسياً جديداً لمسافة القنص، محطمة العلامة المعترف بها سابقاً بأكثر من 850 قدماً.

ومع ذلك، قال البعض في مجتمع الرماية إنهم ما زالوا متشككين في هذا العمل الفذ المزعوم.

وقال ستيف والش، مدرب القناص السابق في مشاة البحرية الأمريكية: "بالنسبة للقنص التقليدي، هناك الكثير من المتغيرات التي يصعب قياسها، وبالتالي فإن الواقع هو أن أي شيء يزيد عن 1300 متر [حوالي 4265 قدم] يمكن أن يكون حظًا أكثر من المهارة".

وقال خبير المقذوفات الأمريكي براد ميلارد للصحيفة إن توقيت 9 ثوان لمسار الطلقة في الفيديو كان دقيقا.

وبحسب موقع مترو، فقد حطم القناص الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله قناص من القوات الخاصة الكندية الذي أطلق النار على مسافة 3.54 كيلومترًا في العراق عام 2017. كما حمل القناص البريطاني كريج هاريسون اللقب أيضًا بعد أن قتل أحد مقاتلي طالبان في أفغانستان عام 2009، من مسافة 2.48 كيلومترا.