انت الان تتابع خبر المفوضية تكشف للسومرية تفاصيل مخالفات الحملات الانتخابية وموعد فتح مراكز الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الغلاي للسومرية، انه "بخصوص التحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراءها في الـ18 من الشهر الجاري، فان مفوضية الانتخابات الان في مرحلة الاقتراع وتعمل على توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين الموجودة في 906 مركز تسجيل، بالتالي ارسال الرسائل النصية الى للناخبين لغرض استلام بإطاقتهم".وأضاف ان "مفوضية الانتخابات استلمت اوراق الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية"، مشيرة الى ان "1977000 بطاقة طبعت خلال الفترة الماضية وزعت منها أكثر من 500 ألف بطاقة على الناخبين، وهناك اقبال جيد على استلام البطاقات".

وبخصوص خروقات الحملات الانتخابية، فقد بينت الغلاي، ان "أكثر من 570 مخالفة سجلت، حيث تمت إزالة 360 منها كون مفوضية الانتخابات لا تتخذ الإجراءات القانونية مباشرة انما تبلغ المرشح بإزالة هذه المخالفات، كما ان هناك غرامات على قرابة 15 مرشحاً تصل الى 500 ألف، وهناك غرامات بمليوني دينار على مرشحين اثنين وثلاثة ومن استخدام أموال الدولة بـ5 ملايين".

وتابعت ان "العمل مستمر على تدريب موظفي الاقتراع، ونظراً للعداد الكبير فقد تم تقسيمهم كوجبات لغرض التدريب على الأجهزة الانتخابية"، مبينا ان "مراكز الاقتراع تفتح الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً".

ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، إلا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب أن انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وأن المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.

وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

