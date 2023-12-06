شهيدان برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة، وبلدة طمون بطوباس، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين؛ مما أدى لاستشهاد فلسطينيين وجرح ثلاثة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 262 شهيدًا والمئات من الجرحى، وذلك أثر التصعيد الإسرائيلي في بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية,

وفي ذات السياق، أصيب سبعة فلسطينيين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.