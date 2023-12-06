وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والمصابين جراء غارات إسرائيلية فجرا على مخيم جباليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل عائلتي صقر وفرج الله في “البلوك 2” بمخيم جباليا فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشال عدد من الضحايا من البلوك 2 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في شمال القطاع وجنوبه مستهدفة مبان وتجمعات سكنية.

ووصل عدد قتلى الحرب في غزة، إلى 16248، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا، وفق ما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء الثلاثاء.

وأوضح الإعلام الحكومي إحصائية صادمة تشير إلى “ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة”، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية.