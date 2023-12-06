الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 42 فلسطينيًا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 42 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.

وقالت مصادر أمنية في شمال الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصًا من مدينة "جنين" ومُخيمها، وأربعة من "نابلس"، ورجلا ونجله من "قلقيلية"، وثلاثة من "طوباس" بينهم امرأة.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص، بينهم طفل من "الخليل"، وثلاثة من "بيت لحم".

ومن قرى رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص.

وعلى صعيد الخسائر التي مني بها الاقتصاد الإسرائيلي، تظهر المؤشرات صورة قاتمة تخيم على أداء مختلف القطاعات، لدرجة دعت محللون إسرائيليون إلى طرح أسئلة بشأن المدة الزمنية التي يمكن للاقتصاد أن يستغرقها للتعافي من آثار الحرب الجارية مع المقاومة الفلسطينية، والتي فاقت خسائرها خسائر جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022 والأزمة السياسية الناجمة عن خطط حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

وتشير توقعات اقتصادية إسرائيلية إلى أن عام 2023 قد ينتهي بقفزة تبلغ نسبتها 35% في عدد الشركات المُغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022. وتمثل الشركات الصغيرة 90% من هذه الشركات، وتعمل بالأساس في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والترفيه، كما أنه منذ بدء الحرب لم تفتح أي شركة تقريباً أعمالاً جديدة.