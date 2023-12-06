شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين يطلق حملة لتحفيز المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني اجتماعا مطولا، وذلك لبحث آليات الحشد وتنظيم خروج المواطنين للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وكيفية تحفيزهم للخروج وخاصة الشباب والمرأة، وحرص الاجتماع على وضع خطة للحشد والمشاركة، كما تقرر إطلاق حملة مشارك إلكترونيا، وذلك للترويج والتشجيع علي المشاركة.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أنه قد تم تصميم لوجو يحمل صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، باعتبارنا أحد الأحزاب الداعمة له والحملة جزء من خطة الحزب لدعم الرئيس السيسي والتي سيشارك فيها كل أمانات المحافظات.

وأكدت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بالحزب أن الحزب سيتحرك بكثافة لخروج المرأة وهناك ثقة في وعي المرأة المصرية بكل ربوع مصر، مؤكدة أن العمل يجرى الآن تنظيميا لحثها على المشاركة الواسعة.

وصرح أحمد صلاح أمين الشباب، أن الحزب معنى بتشجيع خروج الشباب وتحفيزهم للمشاركة بكافة الطرق الكترونيا خاصة من خلال حملات مكثفة لطرق الأبواب وإقناع الشباب بأهمية المشاركة.