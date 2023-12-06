شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو الجهاز الإدارى يحظون بنصيب الأسد فى مخصصات المكافآت التشجيعية.. اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مُخصصات المكافآت التشجيعية للموظفين زيادة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023 لتبلغ 9 مليارات و894 مليون جنيه، مقابل 8 مليارات و953 مليون جنيه العام المالي السابق 2022/2023، حسبما يكشف البيان التحليلي لموازنة 2023/2024 المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.





وفي هذا الصدد، نستعرض توزيعه المكافآت التشجيعية للعاملين بالدولة علي النحو الآتى:1- خصص للجهاز الإدارى مبلغ وقدره 8 مليارات و588 مليون جنيه.

2- خصص للإدارة المحلية مبلغ وقدره 219.6 مليون جنيه.

3- خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدرها مليار و85 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.