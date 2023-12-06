شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: المصريون بالخارج ضربوا المثل والقدوة فى دعم الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن نواب البرلمان مشهد تصويت المصريين في الخارج على مدار 3 أيام، حيث سطرت الجاليات المصرية فيه ملحمة جديدة تؤكد مدى الوعى الجمعى الكامل للمواطنين المصريين، موضحين أن انفتاح الدولة المصرية المتزن خارجيا محركاً رئيسياً لكثافة الإقبال على التصويت فى الخارج.

ووجه الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للمصريين بالخارج بمختلف دول العالم على مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المصريين بالخارج ومن خلال هذه المشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات ضربوا المثل والقدوة فى دعم الدولة المصرية.

وأعرب " الصالحي "عن سعادته بمشاهد المصريين بالخارج وحرص الأسر المصرية على اصطحاب أبنائهم للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، مؤكداً أن المصريين بالخارج تعددت أدوارهم فى عهد الرئيس السيسي لدعم الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً.

وقال الدكتور محمد الصالحى، إن رفع المصريين بالخارج لعلم مصر وصور الرئيس السيسي أمام لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية دليل قاطع على دعمهم للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، معتبراً أن المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة بروفة تؤكد أن المصريين بالداخل سيكونون حريصين كل الحرص على المشاركة، لتؤكد مصر أمام العالم كله استمرارها فى أداء دورها التاريخى والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن المصريين بالخارج يستحقون كل الشكر والتقدير لدورهم المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة أزمة الدولار ومشاركتهم فى المشروعات الاستثمارية المصرية، مشيداً بدور المصريين بالخارج فى إفشال جميع الأكاذيب والافتراءات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر وقيادتها وشعبها.

بينما اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج بمثابة دليل قاطع على دعم المصريين بالخارج للدولة المصرية مثمناً الحرص الكبير والمشاركة الواسعة من أبناء مصر بالخارج وإعلان تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسى.

ووجه " شمس الدين "، التحية والتقدير لجميع سفراء مصر والبعث الدبلوماسية بالقنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم على جهودهم الناجحة فى تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج على اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي المهم مؤكداً أن المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصرى أصبحوا بمثابة سفراء للوطن بالخارج وقدموا الكثير من الدعم والمساندة للاقتصاد الوطنى لبلاده.

كما اعتبر أن المشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعى الكبير الذى يتمتع به ابناء مصر بالخارج ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات، موجهاً التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم على رفع علم مصر وصور الرئيس السيسي خلال مشاركتهم فى هذه الانتخابات في هذا التوقيت المهم الذى تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من اجل وطن آمن ومستقر.