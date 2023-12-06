شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات أرسلت رسائل حاسمة بدعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر نواب البرلمان أن ما شهدته عملية التصويت للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية وحرص مختلف الفئات على المشاركة رغم سوء الطقس، حتى العائلات بالأطفال لرفع روح المشاركة، يعكس مدى وعي المصريين بطبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة والتي تحتاج لدعم قرارات الدولة والتأكيد على الاصطفاف خلفها بما يبعث برسالة للعالم حول تكاتف المصريين وتوحدهم.

وأكد أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المشاهد الرائعة لمشاركة المصريين بالخارج خلال فترة التصويت والتي أبهرت العالم كله، بمثابة دليل قاطع على وعى المصريين بالخارج من أبناء مصر الشرفاء بالرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.

وأشاد "مسعود" بنجاح الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات فى كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها، موجهاً التحية لجميع المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم الذين شاركوا فى هذا العرس الديمقراطى.

وأضاف أن المصريين بالخارج نجحوا فى أن يبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر فى مصر، موضحاً أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصرى.

ومن جانبه، قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف خاصة السيدات اللائي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة لمشاركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة خاصة أن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتعين على الجميع التفاعل معه للمساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتى تعد أمرًاً حيويًاً وضروريًاً فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ، قائلا : المشاركة واجب وطنى وأحد أهم الحقوق الدستورى للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم وما تمثله من أهمية فى تحسين الحاضر وصنع المستقبل، مؤكداً أن المشاركة بكثافة رسالة للعالم أجمع أن المصريين واعيين بالقدر الكافى لاختيار من يمثلهم فى هذه المرحلة العصيبة من عمر العالم.

واعتبر أن شعب مصر يعى جيداً أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول بكثافة ، مؤكداً أنه سيقدم مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية، من خلال الإقبال بكثافة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية، لصالح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي ، مشيداً بالمشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعى الكبير الذى يتمتع به أبناء مصر بالخارج ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات.

فيما أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، بالمشاركة الإيجابية الكبرى للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، ومظاهر احتشاد المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، مؤكدة أنها رسائل للعالم أجمع مفادها وعى المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطنى يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنه وسلامة شعبه.

وقالت الدكتورة هناء سرور إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستورى المكفول لكل مواطن مصرى سواء كان فى الداخل أو فى الخارج، مضيفة أن هذا الأمر يدعو للفخر والاعتزاز، بما يجسده من حرص الجميع وخاصة المرأة والشباب علي المشاركة بكثافة والتواجد والنزول في رسالة واضحة وصريحة للعالم بأن جميع المصريين بمختلف فئاتهم على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر.

وناشدت الدكتورة هناء سرور، المواطنين النزول بكثافة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتي تنطلق داخل جمهورية مصر العربية خلال أيام ، خاصة وأن المواطنين عليهم دور كبير بناء مجتمع ديمقراطي، والجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية.