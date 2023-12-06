شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أبو زيد: سنقدم مشهدا حضاريا يليق بعظمة مصر فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتى تعد أمرًاً حيويًاً وضروريًاً فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، قائلا: "المشاركة واجب وطنى وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم وما تمثله من أهمية فى تحسين الحاضر وصنع المستقبل، مؤكداً أن المشاركة بكثافة رسالة للعالم أجمع أن المصريين واعيين بالقدر الكافى لاختيار من يمثلهم فى هذه المرحلة العصيبة من عمر العالم.

وقال النائب أحمد أبو زيد في تصريحات صحفية له، إن شعب مصر يعى جيداً أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول بكثافة، مؤكداً أنه سيقدم مشهد حضاري يليق بعظمة الدولة المصرية، من خلال الإقبال بكثافة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية، لصالح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالمشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعى الكبير الذى يتمتع به أبناء مصر بالخارج ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات.

وأضاف "أبو زيد" أن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف خاصة السيدات اللائي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة لمشاركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة خاصة أن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتعين على الجميع التفاعل معه للمساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.