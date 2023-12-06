شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كثافة التصويت بالخارج مردودها إيجابى على سير الانتخابات بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج للمشاركة في تصويت الانتخابات الرئاسية، يعكس وعي المصريين وشعورهم بحساسية المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الأوضاع الإقليمية والحدود المصرية المشتعلة من جميع الجهات جعلت المواطن المصري مدركا لضرورة تعزيز التلاحم الشعبي مع مؤسسات الدولة والقيادة المصرية من أجل عبور هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح "البنا" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كثافة التصويت بالخارج سيكون لها تأثير ومردود إيجابي على سير العملية الانتخابية داخل مصر، خاصة أنها تسير بشكل منتظم وفي أجواء من الديمقراطية والنزاهة، فكل مصري له حرية اختيار من يراه مناسبا لقيادة المرحلة القادمة من عمر الوطن، لكن تظل المشاركة هي الضامن الأساسي لديمقراطية الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية عملت على تعزيز ارتباط أبنائها بالخارج بالوطن، فأصبح المصري بالخارج موجود بقوة في جميع مبادرات وخطط الدولة ، وجزء أصيل من خطط التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية.

ويذكر أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليونا في مختلف دول العالم.

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأميركيتين في المرتبة الثانية.

ومن المقرر، أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية أيام 9 و 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.