شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. موظفو الجهاز الإدارى يحظون بنصيب الأسد فى مخصصات المزايا العينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مُخصصات المزايا العينية للموظفين زيادة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، زيادة لتصل إلي 10 مليارات و617 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و668 مليون جنيه العام السابق.





وفي هذا الصدد، نستعرض توزيعه المزايا العينية للعاملين بالدولة علي النحو الآتى:1- خصص للجهاز الإداري مبلغ وقدره 8 مليارات و123 مليون جنيه.

2- خصص للإدارة المحلية مبلغ وقدره 511.3 مليون جنيه.

3- خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدره مليارا و974 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.