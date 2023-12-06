استقبال حاشد لجثمان شهيد الجيش عبد الكريم المقداد في بلدة شمسطار

نظّم أهالي بلدة شمسطار وقرى غربي بعلبك استقبالًا حاشدًا لشهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي استشهد أمس في الجنوب إثر عدوان إسرائيلي.

ووصل جثمان الشهيد الذي لف بالعلم اللبناني إلى مسقط رأسه في بلدة شمسطار، وكان في استتقبال الجثمان حشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

ونثرت النسوة الأرز والورود، على جثمان الشهيد فيما قدمت ثلة من العسكريين ومن رفاق الدرب التحية العسكرية للشهيد.