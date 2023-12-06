قذائف إسرائيلية استهدفت منزلًا في عيتا الشعب وأطراف بلدة الناقورة

أفادت قناة "المنار"، بأنّ 3 قذائف مباشرة اطلقتها دبابة إسرائيلية استهدفت منزلًا للمرة العاشرة في بلدة عيتا الشعب، كما سقطت 3 قذائف في أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

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