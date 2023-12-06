"النشرة": مواطن في حالة خطرة بعد تعرّضه لمحاولة قتل في زحلة

تعرّض المواطن (ع.ح.) من زحلة لمحاولة قتل قرب أفران شمسين الساعة 7 صباحًا، بعد أن قامت سيارة بضربه من الخلف وتعرض له من بداخلها بالضرب المبرح، حيث نُقل إلى مستشفى تلشيحا وهو بحالة خطرة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في زحلة.

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