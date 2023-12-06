عطية: "حزب الله" أعطى موافقته على التمديد لقائد الجيش لكن لا نزال ننتظر الآلية لانجاز الأمر

كشف النائب سجيع عطية، في حديث عبر قناة "الجديد"، أنّ "حزب الله اعطى موافقته على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لكن لا نزال ننتظر الآلية لانجاز التمديد والتشاور يجري مع نواب الحزب، والأرجحية هي لرفع سن التقاعد في حال انجز التمديد في مجلس النواب وبالتالي تشمل أكبر عدد من الضباط بينهم اللواء عماد عثمان".

ولفت إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "حتى الآن لا يُحب أن يتم التمديد لقائد الجيش جوزاف عون من خلال مجلس الوزراء، لأن هذا الامر يحتاج الى توافق كامل من كل مكوناتها، وهو يقول لحزب الله ان يقنع حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتمديد لكي يسير بالأمر، علمًا ان هناك اغلبية في مجلس النواب للتمديد لعون".