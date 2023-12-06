استهداف إسرائيلي للمنطقة الواقعة بين مارون الراس ويارون وأطراف عيترون وحلتا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الإسرائيلي المسيّر نفّذ غارة بصاروخ استهدف المنطقة الواقعة بين مارون الراس ويارون، بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنّ قواته تهاجم بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان. وسقطت قذائف الهاون على أطراف بلدة ‎عيترون وقذائف ثقيلة أخرى استهدفت منطقة "السلامية" في مرتفعات ‎حلتا وأطراف ‎كفرحمام. وكانت قد أفادت قناة "المنار"، بأنّ 3 قذائف مباشرة اطلقتها دبابة إسرائيلية استهدفت منزلًا للمرة العاشرة في بلدة عيتا الشعب، كما سقطت 3 قذائف في أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

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