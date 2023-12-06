قبلان: الحل بتصفير القطيعة السياسية والبدء بورشة إنقاذ سياسي تبدأ وتنتهي بانتخاب رئيس جمهورية

اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الى ان "بسياق تأمين قوة لبنان لا بدّ من لملمة البلد والتعامل مع الكارثة الوطنية كعائلة واحدة، والإستحقاقات السياسية والأمنية والإجتماعية والمالية والديمغرافية كبيرة وخطيرة، والمطلوب أن نكون مع لبنان لا عليه. وللبعض أقول: تذويب الدولة ليس بصالحك، والتعامل مع الملفات السياسية والأمنية والكيانية الكبيرة على طريقة لكم دينُكم ولي ديني خطأ قاتل".

واكد في بيان، ان "الحل بتصفير القطيعة السياسية والبدء بورشة إنقاذ سياسي تبدأ وتنتهي بانتخاب رئيس جمهورية"، مشيرا الى ان "تحلّل الدولة وانهيار وظيفتها الاجتماعية والأمنية ليس بصالح أحد. ولمن يخشى على لبنان أقول: لبنان بلا مقاومة فريسة سهلة للشيطان، وما تقوم به المقاومة ضرورة سيادية عليا ومصلحة وطنية بالصميم، ولا خوف على لبنان من دبابات وطائرات تل أبيب إنما الخوف عليه من الدبابات السياسية والإعلامية الداخلية".