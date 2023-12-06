بوتين وصل إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، حيث سيجري محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أكّد وكالة "تاس" الروسيّة.
ومن المقرر أن يزور بوتين بعد الإمارات السعودية، وذلك ضمن جولة يقوم بها إلى المنطقة، وفق ما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين).
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