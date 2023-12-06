يديعوت أحرونوت: أهالي الأسرى طالبوا مجلس الوزراء الحربي بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح الجميع فوراً

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين طالبوا مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بالتحرك بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى فوراً". وجاء في مضمون الرسالة التي بعث بها أهالي الأسرى إلى أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أن "ما لا يقل عن ثلث الأسرى يعانون من أمراض كامنة تتطلب علاجا طبيا منتظما. ويعاني العديد من المختطفين من إصابات أصيبوا بها أثناء الاختطاف أو بعده، بما في ذلك طلقات نارية وبتر أطراف". وأوضح أهالي الأسرى أنهم تلقوا معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية للاسرى، وبأن حياتهم في خطر.

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