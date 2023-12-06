«معقدة وصعبة».. مسئولين إسرائيليين: أنفاق حمـ..ــاس فريدة من نوعها

الشارقة - اميمة ياسر -

وصف إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأنفاق التي تستخدمها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بأنها "فريدة من نوعها".

وقال ليفي، في تصريحات صحفية، إن حكومة بنيامين نتنياهو "ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق الرهائن وإنهاء حكم حركة حماس."

وفي السياق، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تدمير أنفاق حماس في غزة "أشبه بالخيال العلمي"، رغم ما تنفقه الحكومة الإسرائيلية من موارد لإيجاد حلول لتحقيق هذا الهدف.

وقال المسئول إن إسرائيل "تلقت مساعدات أمريكية قدرها 320 مليون دولار "مخصصة لتقنيات مكافحة الأنفاق لكن دون جدوى"، حسب تعبيره.

وأشار المسئول الإسرائيلي إلى أن حركة حماس "تعلمت من الهجمات السابقة والحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة وكانت تهدف لتدمير الأنفاق."

ووصف المسؤول أن ما أنشأته حماس تحت غزة "يتعدى وصف الأنفاق وهو أشبه بمدن تحت الأرض".

وأكد أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن شبكة أنفاق حماس بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة.

وفي وقت سابق، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها عثرت على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الحالية.

وقالت إنها "دمرت نحو 500 من فتحات الأنفاق باستخدام متفجرات لتدمير أنفاق طولها عدة كيلومترات"، بحسب قولها.