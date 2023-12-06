«لجعلهم سعداء».. مسئولة إسرائيلية تتهم حمـ..ــاس بتخدير الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

زعمت مسئولة ملف الرهائن في وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن حركة حماس "قامت بتخدير رهائن كي يبدوا هادئين وسعداء" لدى الإفراج عنهم في قطاع غزة.

وقالت "مزراحي" أمام لجنة الصحة بالكنيست إن أدوية مهدئة مثل ريتروفيل المعروف أيضًا بتسمية كلونيكس، أعطيت لبعض الرهائن قبل الإفراج عنهم الشهر الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت مسئولة ملف الرهائن أن عناصر حماس "أعطوهم حبوب كلونيكس كي يبدوا هادئين وسعداء قبل تسليمهم للصليب الأحمر".

ولم تحدد المسئولة "ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى فحوص دم أو شهادات أشخاص"، كما لم تذكر عدد الرهائن الذين كانت تتحدث عنهم.

وتابعت: "أعطوهم أيضًا بعض الطعام قبل الإفراج عنهم كي يغادروا الأسر في حالة جيدة".

وأمس الثلاثاء، شن أسرى إسرائيليون أفرجت عنهم حركة "حماس"، هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع معه، مؤكدين "أنهم كانوا يخافون خلال احتجازهم من القصف الإسرائيلي وليس من حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن الأسرى المفرج عنهم قولهم: "ليس لديكم أي فكرة عما تفعلونه هناك، لقد جلسنا في الأنفاق وخشينا أن تقتلنا إسرائيل" وليس "حماس".

وأضافوا في تصريحاتهم للصحيفة: "تزعمون أن هناك معلومات استخباراتية لكن الحقيقة أننا تعرضنا للقصف ولا أحد يعرف أين كنا".