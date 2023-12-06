وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
كما عبر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته الأسترالية تطورات الأوضاع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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