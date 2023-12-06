وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته الأسترالية تطورات الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة بيني وونغ.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

كما عبر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.