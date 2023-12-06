إندونيسيا ترسل قوات عسكرية لمساعدة ضحايا الفيضانات في كابواس هولو

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت الحكومة الإندونيسية، أنها سترسل قوات عسكرية لمساعدة ضحايا الفيضانات في منطقة كابواس هولو وإجلاء المتضررين.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، اليوم الأربعاء عن قائدة كتيبة رايدر اللفتنانت كولونيل بينو سوبريانتوكو قوله إن حوالي 100 فرد من الجيش على أهبة الاستعداد للمساعدة في إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات المفاجئة.

وأشار إلى أنه من الممكن إرسال أفراد الجيش وثلاث شاحنات إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في أي وقت، وأضاف "أننا نقوم أيضًا بإعداد أماكن لإيواء السكان النازحين خاصة أن الفيضانات المفاجئة التي حدثت يوم أمس الثلاثاء بعد هطول الأمطار الغزيرة غمرت مناطق معينة في عدة مناطق فرعية في كابواس هولو.

وأوضح سوبريانتوكو، أن مياه الفيضانات غمرت أجزاء معينة من الطرق في المناطق المتضررة، ونتيجة لذلك، تتعطل حركة السكان المحليين كما وضعت القيادة العسكرية لمنطقة بوتوسيباو أفرادها على أهبة الاستعداد وأعدت مراكز القيادة لمساعدة ضحايا الفيضانات.

وفي الوقت نفسه، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم، تحذيرا من احتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في عدة مقاطعات، بما في ذلك كاليمانتان الغربية وكاليمانتان الجنوبية.

وذكرت وكالة أنتارا في وقت سابق أن جهود البحث والإنقاذ استمرت يوم أمس الثلاثاء للعثور على 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت في الأول من ديسمبر الجاري.