الخارجية الروسية: لافروف يزور الإمارات وقطر هذا الأسبوع

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية،أن الوزير سيرجي لافروف سيزور الإمارات وقطر في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء:"سيقوم لافروف بزيارة دولة الإمارات يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري للمشاركة في المنتدى الدولي للسلام والأمن الرابع عشر".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية:" من المقرر أيضا أن يزور لافروف دولة قطر في 10 ديسمبر الجاري والمشاركة في منتدى الدوحة الحادي والعشرين " .

وفي سياق متصل أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد بلاده لا تحقق التأثير المطلوب، ولكنها تخلق مشاكل للشركات الأمريكية.

وقال الدبلوماسي الروسي، تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مواطنين وشركات من روسيا ودول أخرى، وفقا لوكالة (تاس الروسية) إن "العقوبات لا تجدي نفعا ضد روسيا.. الاقتصاد الروسي يقف بثبات على قدميه ويتطور.. أي محاولات لإجبارنا لتغيير سياستنا محكوم عليه بالفشل. وهذه حقائق واضحة يتفق عليها جميع المهنيين الحقيقيين".

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية في واشنطن "أن آلاف القيود المناهضة لروسيا تخلق مشاكل خطيرة للقطاع الخاص الأمريكي، والشركات والمؤسسات تخسر بسبب مغادرة السوق الروسية والتخلي عن موارد الطاقة، فضلا عن السلع الأخرى.

وأضاف "من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية، فإن واشنطن، باستخدام عصا العقوبات، تضحي في الواقع بمصالح حلفائها - هذه المرة بلجيكا وقبرص وهولندا وألمانيا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إضافة 13 فردا و20 شركة إلى قائمتها السوداء لروسيا وبيلاروسيا.. ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة السوداء مواطنون من روسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وهولندا والسويد، وتشمل قائمة الكيانات القانونية شركات من بيلاروسيا وقبرص وبلجيكا وهولندا والصين.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو صباح اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي شن 151 غارة على الإقليم الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة أحد سكان بلدة أوريكيف بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن مالاشكو قوله - في تصريح له - "نفذ عسكريون روس أمس الثلاثاء 151 ضربة على 24 بلدة تابعة للإقليم، وأثرت 113 ضربة مدفعية على بلدات نوفوترويتسكي ونوفودانيليفكا وأوريخيف وليفادني وبولتافكا وتشاريفني وشيرفوني وروبوتاين وكاميانسكي وستيبوف ولوبكوف وبلدات وقرى أخرى على الخطوط الأمامية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن مواطنا يبلغ من العمر 62 عاما من سكان مدينة أوريخيف أصيب بنيران مدفعية الروس، كما نفذ الروس غارة جوية على نوفواندريفكا و29 هجوما بطائرات بدون طيار على زاليزنيشن وتشاريفني وشيرفون ومالينيفكا وبيلوهيريا ومالا توكماشكا ونوفوداريفكا ونوفويفانيفكا وليفادني وتيميريفكا وروبوتين ومالي شيرباكي، بالإضافة إلى 8 هجمات بالمدفعية على هوليايبول وهولييبيلسكي.