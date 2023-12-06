ساويرس: إسرائيل دولة محتلة غاشمة.. وكان يجب على حماس أسر المجندين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن إسرائيل دولة محتلة غاشمة، وإنها بقتلها 15 ألف فلسطيني خلقت من ورائهم أكثر من 100 ألف كاره لها.

وتابع ساويرس تعليقا على الحرب في غزة، خلال مؤتمر في القاهرة اليوم: "كان يجب على حماس أن تقوم بأسر المجندين فقط لتكسب دعم العالم".

جاء ذلك خلال مؤتمر شغلني بالقاهرة اليوم لإطلاق مركز توظيف "شغلني" في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من المهندس نجيب ساويرس.

واندلعت حرب بين حماس وإسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي خلفت وراءها أكثر من 15 ألف شهيد في قطاع غزة حتى الآن، بينما أسفرت عن مقتل نحو 1300 إسرائيلي.