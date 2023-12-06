مع تزايد العدوى التنفسية.. ما الفئات "الأكثر احتياجًا" للقاح الإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية، تكثر التساؤلات بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية، والفئات اللي يجب عليهم أخذ اللقاح سنويًا؛ لتجنب وتقليل المشاكل الناتجة عن الإصابة بالفيروس، والذي يكون أكثر خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض الزمنة.

وتشمل قائمة الفئات الأولى بالحصول على لقاح الإنفلونزا:

* كبار السن وعمرهم ٦٥ سنة فما فوق.

* الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

* الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

* الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٩ عامًا ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل.

* الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض (مثل الأشخاص المصابين بالإيدز، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم) أو الأدوية (مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب العلاج بالكورتيكوستيرويدات المزمنة أو أدوية أخرى تثبط جهاز المناعة).

* السيدات الحوامل وبعد نهاية الحمل بأسبوعين.

* الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.

* مقدمو الرعاية الصحية.

* الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية.

* مرضى الربو ومن لديهم أمراض الرئة المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (السدة الرئوية).

* مرضى الحالات العصبية والنمو العصبي المضطرب.

* مرضى اضطرابات الدم (مثل مرض الخلايا المنجلية)، ومرضى اضطرابات الغدد الصماء (مثل مرضى السكري).

* مرضى القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وقصور القلب الاحتقاني والشريان التاجي).

* من يعانون من أمراض الكلى واضطرابات الكبد.

* مرضى الاضطرابات الأيضية (مثل الاضطرابات الأيضية الموروثة واضطرابات الميتوكوندريا).

الأماكن والأسعار

ووفرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

وسبق أن قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، في تصريحات لمصراوي، إنه يجري توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

ويتوفر اللقاح الرباعي تحت اسمين تجاريين، الأول "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra"، من إنتاج شركة سانوفي في فرنسا، و"انفلوفاك تترا Influvac tetra"، من إنتاج شركة أبوت في هولندا.

ولفت "محمدي" إلى أن سعر الجرعة يبلغ 267 جنيهًا للنوع الأول، و257 جنيهًا للنوع الثاني.

وتكون الجرعة لكل الأعمار واحدة، وهي نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف حسب العمر.

أما من عمر 9 سنوات فما فوقها فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط، ولا يوجد تقسيم لجرعة الإنفلونزا أيا كان السن.

اقرأ أيضًا:

لقاح الإنفلونزا الموسمية 2023.. تعرف على الأسعار وأماكن توفيره

7 فيروسات تهددك في فصل الشتاء.. ما هي وأبرز أعراضها؟

موسم "الفيروسات التنفسية".. نصائح مهمة للتعامل مع حالات الالتهاب الرئوي

ينتشر بين الأطفال في الشتاء.. ماذا نعرف عن الفيروس المخلوي؟